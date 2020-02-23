Депутат заявил о необходимости введения спортивных атташе в посольствах России

Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, глава Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв в свете ситуации вокруг биатлониста Александра Логинова заявил о необходимости введения спортивных атташе в посольствах России.

«Я обращусь к Дмитрию Чернышенко, чтобы он проработал вопрос и вышел в правительство, чтобы организовать при наших посольствах должность спортивного атташе. Атташе защищал бы интересы наших спортсменов за границей и присутствовал бы на всех крупных соревнованиях», — приводит слова Свищёва ТАСС.

22 и 23 февраля в номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича были проведены обыски на предмет выявления улик, свидетельствующих о нарушении антидопинговых правил, что в Италии является уголовно наказуемым преступлением.

Ранее адвокат заявил, что уголовное дело не помешает Логинову и Касперовичу покинуть Италию.