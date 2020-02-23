Депутат заявил о необходимости введения спортивных атташе в посольствах России
- РИА Новости
«Я обращусь к Дмитрию Чернышенко, чтобы он проработал вопрос и вышел в правительство, чтобы организовать при наших посольствах должность спортивного атташе. Атташе защищал бы интересы наших спортсменов за границей и присутствовал бы на всех крупных соревнованиях», — приводит слова Свищёва ТАСС.
22 и 23 февраля в номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича были проведены обыски на предмет выявления улик, свидетельствующих о нарушении антидопинговых правил, что в Италии является уголовно наказуемым преступлением.
Ранее адвокат заявил, что уголовное дело не помешает Логинову и Касперовичу покинуть Италию.