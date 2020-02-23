Касперович отреагировал на слова Логинова о возможном завершении карьеры

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Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, прокомментировал слова своего подопечного о возможном завершении карьеры из-за постоянных нападок.
Касперович отреагировал на слова Логинова о возможном завершении карьеры
  • РИА Новости

«Да, у него уже накипело. Ему надоело бороться. Не знаю, сейчас с ним сложно разговаривать, потому что он замкнулся, нужно дать ему время. Очень жаль, если такой спортсмен закончит карьеру», — приводит слова Касперовича ТАСС. 

Утром 22 февраля в номере Логинова и Евгения Гараничева, а также в апартаментах тренера Александра Касперовича были проведены обыски на предмет выявления улик, свидетельствующих о нарушении антидопинговых правил, что в Италии является уголовно наказуемым преступлением. Кроме того, было выявлено, что Касперович использовал украинскую аккредитацию. 

После этого Логинов заявил, что задумался о возможном завершении карьеры из-за постоянных нападок в его адрес, связанных с его допинговым прошлым.

Впоследствии в посольстве России в Италии сообщили, что первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, указывающих на использование допинга.

Ранее глава СБР высказался о снятии Логинова с масс-старта на ЧМ.

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