Боксёр Фьюри после победы над Уайлдером спел песню на ринге

Британский боксёр Тайсон Фьюри после победы над американцем Деонтеем Уайлдером в бою за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе в Лас-Вегасе спел знаменитую песню American Pie Дона Маклина.

Спортсмен исполнил композицию прямо на ринге.

Фьюри одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде и стал новым чемпионом WBC в тяжёлом весе. Для него эта победа стала 30-й на профессиональном ринге. При этом он ни разу не проигрывал. Уайлдер потерпел первое поражение в карьере при 42 победах.

Боксёры уже встречались в декабре 2018 года. Тогда бой завершился вничью.

Ранее промоутер боксёра Энтони Джошуа заявил, что бой с Фьюри должен состояться в 2020 году.