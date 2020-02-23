Боксёр Фьюри после победы над Уайлдером спел песню на ринге
- Reuters
Спортсмен исполнил композицию прямо на ринге.
Фьюри одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде и стал новым чемпионом WBC в тяжёлом весе. Для него эта победа стала 30-й на профессиональном ринге. При этом он ни разу не проигрывал. Уайлдер потерпел первое поражение в карьере при 42 победах.
Боксёры уже встречались в декабре 2018 года. Тогда бой завершился вничью.
Ранее промоутер боксёра Энтони Джошуа заявил, что бой с Фьюри должен состояться в 2020 году.
So Bye, bye Miss American Pie #WilderFury#WilderFury2#WildervsFury2pic.twitter.com/8LQ1TAyEGA— ZombieProphet (@GIFsZP) February 23, 2020