Тренер Касперович подробно рассказал о ситуации с аккредитацией

Александр Касперович, личный тренер биатлониста Александра Логинова, рассказал о ситуации с неправильной аккредитацией на чемпионат мира в Антерсельве, которая стала одной из причиной обысков в расположении сборной России.

«Аккредитация у меня была во время гонки преследования. Нужно было работать со спортсменом, общаться с ним по дистанции. Да, это нарушение. Но совсем не того плана, которое нам предъявляют. За него полагается штраф — 500 евро. У французов на этом чемпионате мира была ровно такая же история. Все знают об этом, никакого шума не было», — цитирует Касперовича «Спорт-Экспресс».

Он также рассказал, что обращался за аккредитацией в Союз биатлонистов России, но ему отказали, так как квота была ограничена. При этом он отметил, что у него нет никаких обид на организацию.

«Вот вы никогда так не делали на турнирах? Ничего такого в этом нет. Количество аккредитаций ограничено, чтобы в разных зонах не было толчеи. Но если кто-то отдал мне свою аккредитацию, это значит, того человека здесь не будет, правильно? Зачем разжигать? Я признаю, что нарушил. Извиняюсь за это», — добавил Касперович.

22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России, в том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.

Отмечается, что у Касперовича нашли украинскую аккредитацию. Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что у специалиста не могли найти аккредитацию этой страны. Тем не менее позднее главный тренер сборной России Анатолий Хованцев признал, что Касперович взял аккредитацию у члена украинской сборной.

Впоследствии в посольстве России в Италии сообщили, что первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, указывающих на использование допинга.

Ранее норвежский биатлонист Тарьей Бё выразил мнение, что обыски у Логинова связаны не только с аккредитацией Касперовича.