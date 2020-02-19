СМИ: Футболист Фернандеш зарабатывал в «Локомотиве» около 300 млн рублей в год

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Стали известны подробности контракта бывшего полузащитника московского «Локомотива» Мануэла Фернандеша со столичным клубом.
СМИ: Футболист Фернандеш зарабатывал в «Локомотиве» около 300 млн рублей в год
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», при нынешнем курсе рубля португалец зарабатывал €383 тыс. в месяц до вычета налогов (€4 млн 400 тыс. в год). По нынешнему курсу эта сумма составляет 26 млн 314 тыс. рублей в месяц (чуть более 300 млн рублей в год). 

Отмечается, что зарплата в рублях менялась в зависимости от курса валюты, а также хавбек ежемесячно получал от клуба €5 тыс. для аренды квартиры.

Португальский футболист покинул «Локомотив» в 2019 году в качестве свободного агента. В настоящее время Фернандеш выступает за «Краснодар».

Недавно появилась информация, что Фернандеш выиграл у «Локомотива» дело в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) и отсудил более 11 млн рублей.

Ранее экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что у «Локомотива» не было долгов перед Фернандешем.

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