Смородская заявила, что у «Локомотива» не было долгов перед Фернандешем

Короткая ссылка
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу бывшего футболиста команды Мануэла Фернандеша.
Смородская заявила, что у «Локомотива» не было долгов перед Фернандешем
  • РИА Новости

«Никаких долгов перед Фернандешем не было и нет. Думаю, что в CAS плохо разобрались в этом деле. Не знаю, кто в суде выступал на стороне «Локомотива». Нужно было нанять хороших юристов», — приводит слова Смородской ТАСС.

Португальский футболист покинул «Локомотив» в 2019 году в качестве свободного агента. В настоящее время Фернандеш выступает за «Краснодар».

Ранее Мещеряков заявил, что не видел решения CAS по Фернандешу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить