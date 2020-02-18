Смородская заявила, что у «Локомотива» не было долгов перед Фернандешем

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу бывшего футболиста команды Мануэла Фернандеша.

«Никаких долгов перед Фернандешем не было и нет. Думаю, что в CAS плохо разобрались в этом деле. Не знаю, кто в суде выступал на стороне «Локомотива». Нужно было нанять хороших юристов», — приводит слова Смородской ТАСС.

Португальский футболист покинул «Локомотив» в 2019 году в качестве свободного агента. В настоящее время Фернандеш выступает за «Краснодар».

Ранее Мещеряков заявил, что не видел решения CAS по Фернандешу.