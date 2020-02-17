СМИ: Футболист Фернандеш отсудил у «Локомотива» более €11 млн
Как сообщает «Спорт-Экспресс», теперь железнодорожники обязаны выплатить игроку долги за 2015 год, среди которых бонус за победу в Кубке России и разницу в зарплате, которая возникла из-за изменения курса рубля, а также судебные издержки плюс существенные проценты, начисленные более чем за четыре года.
Отмечается, что изначально речь шла о сумме более €11 млн, но оказалось, что из-за накопленных процентов она стала существенно больше.
«Локомотив» также должен компенсировать хавбеку судебные издержки и его расходы на услуги юристов.
В 2019 году Фернандеш покинул «Локомотив» в связи с истечением срока контракта и перешёл в «Краснодар».
Ранее сообщалось, что «Локомотив» отказался приобретать форварда сборной Италии.