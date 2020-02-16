Источник: «Локомотив» отказался приобретать форварда сборной Италии

Агенты бывшего нападающего «Милана», «Ромы» и сборной Италии Стефана Эль-Шаарави в зимнее трансферное окно предлагали форварда в московский «Локомотив», однако российский клуб отказался от сделки.

Об этом сообщает «Чемпионат». Причиной отказа железнодорожников стал тот факт, что «Локомотив» в это окно мог позволить себе только аренду футболиста. В то же время китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», который владеет правами на Эль-Шараави, рассматривает лишь вариант продажи игрока.

В текущем сезоне нападающий провёл в чемпионате Китая 10 матчей, забив один мяч. Текущий контракт Эль-Шаарави с «Шанхай Шэньхуа» рассчитан до лета 2022 года. За сборную Италии форвард провёл 25 матчей и забил четыре гола.

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