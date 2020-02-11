Матыцин ответил на письмо президента World Athletics

Министр спорта России Олег Матыцин дал ответ на письмо президента World Athletics Себастьяна Коэ.

«Речь идёт о крайне чувствительном и сложном комплексе вопросов, и в настоящее время мы не вправе разглашать никакие детали. В противном случае есть риск поставить под угрозу те усилия, которые мы уже предприняли», — сообщили в пресс-службе Министерства спорта.

22 ноября 2019 года стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА и выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором оказалось замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.

31 января Министерство спорта временно, до 1 марта, лишило ВФЛА государственной аккредитации. Вскоре ВФЛА объявила о роспуске президиума организации и передаче своих полномочий рабочей группе ОКР.

Ранее стала известна дата заседания рабочей группы ОКР по восстановлению ВФЛА.