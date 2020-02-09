Шубенков о встрече с Матыциным: самое главное, что он слышит нас, спортсменов

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, специализирующийся на беге на 110 м с барьерами, поделился впечатлениями от встречи с министром спорта России Олегом Матыциным.

«Сегодня мне удалось немного пообщаться с министром спорта. На мой взгляд, всё прошло неплохо. Самое главное, что Олег Васильевич слышит нас. Это демонстрируют и те шаги, которые предпринимает сейчас Министерство спорта», — приводит слова Шубенкова РИА Новости.

Он отметил, что сейчас важно наладить конструктивный диалог с World Athletics.

«Но тут уже всё зависит от руководителей. Я изложил свою позицию и понимание путей выхода из ситуации», — добавил спортсмен.

31 января Министерство спорта временно, до 1 марта, лишило ВФЛА государственной аккредитации. Вскоре ВФЛА объявила о роспуске президиума организации и передаче своих полномочий рабочей группе ОКР.

Ранее Матыцин объяснил, почему Минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА.