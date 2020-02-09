Солдатова выступила на гала-шоу этапа Гран-при по художественной гимнастике в Москве

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Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова приняла участие в гала-шоу этапа Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
Солдатова выступила на гала-шоу этапа Гран-при по художественной гимнастике в Москве
  • РИА Новости

«Выступление прошло здорово. Тяжело было, но эмоции и отдача зрителей — это каждый раз прекрасно», — приводит слова Солдатовой ТАСС.

Солдатова была госпитализирована 6 февраля с порезом руки. СМИ сообщили, что спортсменка предприняла попытку суицида, однако позднее она опровергла данную информацию, назвав произошедшее несчастным случаем.

Ранее Солдатова заявила, что приостановила карьеру, чтобы побороть булимию.

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