Солдатова выступила на гала-шоу этапа Гран-при по художественной гимнастике в Москве

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова приняла участие в гала-шоу этапа Гран-при по художественной гимнастике в Москве.

«Выступление прошло здорово. Тяжело было, но эмоции и отдача зрителей — это каждый раз прекрасно», — приводит слова Солдатовой ТАСС.

Солдатова была госпитализирована 6 февраля с порезом руки. СМИ сообщили, что спортсменка предприняла попытку суицида, однако позднее она опровергла данную информацию, назвав произошедшее несчастным случаем.

Ранее Солдатова заявила, что приостановила карьеру, чтобы побороть булимию.