Гимнастка Солдатова заявила, что приостановила карьеру, чтобы побороть булимию

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала, что решила приостановить выступления для того, чтобы восстановить своё здоровье.

«После чемпионата Европы 2019 года сказала, что готова лечиться, больница, что угодно. Мне нашли клинику, но я пролежала там недолго, быстро стало лучше, и тут была моя ошибка — сказала, что готова тренироваться. Но после тренировок всё опять пошло вниз, и Ирина Винер-Усманова сказала, что я сначала должна вылечиться, стать уверенной в себе, что здоровье важнее всего», — приводит слова Солдатовой ТАСС.

Она отметила, что намерена вернуться к тренировкам и выступлениям сразу после того, как восстановит здоровье.

«У меня в карьере пауза, да, нахожусь в периоде восстановления, сейчас настрой такой — лечиться, не торопиться. Профессиональный спорт и булимия несовместимы, тем более Олимпийские игры, где нужно лошадиное здоровье. Но тренеры знают, что я хочу вернуться и тренироваться», — добавила 21-летняя спортсменка.

Солдатова является четырёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы по художественной гимнастике.

Ранее Солдатова призналась, что страдает от булимии.