Гимнастка Солдатова заявила, что приостановила карьеру, чтобы побороть булимию
- РИА Новости
«После чемпионата Европы 2019 года сказала, что готова лечиться, больница, что угодно. Мне нашли клинику, но я пролежала там недолго, быстро стало лучше, и тут была моя ошибка — сказала, что готова тренироваться. Но после тренировок всё опять пошло вниз, и Ирина Винер-Усманова сказала, что я сначала должна вылечиться, стать уверенной в себе, что здоровье важнее всего», — приводит слова Солдатовой ТАСС.
Она отметила, что намерена вернуться к тренировкам и выступлениям сразу после того, как восстановит здоровье.
«У меня в карьере пауза, да, нахожусь в периоде восстановления, сейчас настрой такой — лечиться, не торопиться. Профессиональный спорт и булимия несовместимы, тем более Олимпийские игры, где нужно лошадиное здоровье. Но тренеры знают, что я хочу вернуться и тренироваться», — добавила 21-летняя спортсменка.
Солдатова является четырёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы по художественной гимнастике.
Ранее Солдатова призналась, что страдает от булимии.