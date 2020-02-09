Солдатова призналась, что страдает от булимии

Короткая ссылка
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала о своём заболевании, которое на протяжении нескольких лет мешает ей тренироваться и выступать в полную силу.
Солдатова призналась, что страдает от булимии
  • РИА Новости

«Эта история длится на протяжении двух лет, у меня есть свой недуг. И мне очень сложно говорить об этом. Помимо спортивных составляющих — переломов, травм, у меня была ещё другая моя болезнь, которая постоянно мне мешала. Тренерам я рассказала только в 2018 году, несколько месяцев настраивалась, чтобы признаться им, что мне действительно нужна помощь. Более двух лет я болею булимией, это очень страшная болезнь», — приводит слова Солдатовой ТАСС.

Она отметила, что не смогла сдерживать эмоций, когда сообщала о заболевании своему тренеру Анне Дьяченко.

«Мы беседовали с ней около трёх-четырёх часов. Очень благодарна Анне Вячеславовне и Ирине Александровне Винер-Усмановой, они очень поддерживают меня. Каждый раз, когда у меня был выбор — здоровье или спорт, я всегда выбирала спорт», — добавила 21-летняя спортсменка.

Солдатова является четырёхкратной чемпионкой  мира и трёхкратной чемпионкой Европы по художественной гимнастике.

Ранее Солдатова высказалась о публикациях в СМИ о причинах её недавней госпитализации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить