Гимнастка Солдатова: обо мне писали неправду, я до сих пор в шоке

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова высказалась о публикациях в СМИ о причинах её недавней госпитализации.

«Обо мне писали неправду, я настолько в шоке, что до сих пор отхожу от этого. Я очень позитивный человек, у меня даже не поворачивается язык сказать то, что про меня написали. В тот момент у меня не было телефона с собой, мне принесли телефон, показали новости, и я пришла в ужас», — приводит слова Солдатовой ТАСС.

Она отметила, что всё, что о ней писали, является выдумкой журналистов.

«На тот момент телефона при себе не было, никто меня не видел, никакие журналисты, никаких подтверждений не было. Эти новости видели мои родители, тренеры, гимнастки, да полмира. Я взяла телефон в руки, а там 280 сообщений, и это всё сделали СМИ», — добавила спортсменка.

Солдатова была госпитализирована 6 февраля с порезом руки. СМИ сообщили, что спортсменка предприняла попытку суицида, однако позднее она опровергла данную информацию, назвав произошедшее несчастным случаем.

Ранее Ирина Винер-Усманова призвала оставить Солдатову в покое.