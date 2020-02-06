Винер-Усманова призвала оставить Солдатову в покое

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова не пыталась покончить с собой и готовится к выступлению на гала-концерте российского этапа Гран-при.
Винер-Усманова призвала оставить Солдатову в покое
  • РИА Новости

«Вы знаете, пошлите своих коллег куда-нибудь подальше. Солдатова здорова, всё у нее хорошо. Она сегодня была у меня на репетиции гала-концерта, в воскресенье будет выступать на нём. Она порезалась, рану ей зашили. СМИ могут говорить о чём-то другом? Что вы ко всем в душу лезете? Устроили бардак с этими вбросами. Оставьте в покое Солдатову!» — цитирует Винер-Усманову РИА Новости.

Ряд СМИ распространили информацию о том, что российская гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить жизнь самоубийством.

Ранее Солдатова опровергла слухи о попытке суицида.

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