Винер-Усманова призвала оставить Солдатову в покое

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова не пыталась покончить с собой и готовится к выступлению на гала-концерте российского этапа Гран-при.

«Вы знаете, пошлите своих коллег куда-нибудь подальше. Солдатова здорова, всё у нее хорошо. Она сегодня была у меня на репетиции гала-концерта, в воскресенье будет выступать на нём. Она порезалась, рану ей зашили. СМИ могут говорить о чём-то другом? Что вы ко всем в душу лезете? Устроили бардак с этими вбросами. Оставьте в покое Солдатову!» — цитирует Винер-Усманову РИА Новости.

Ряд СМИ распространили информацию о том, что российская гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить жизнь самоубийством.

Ранее Солдатова опровергла слухи о попытке суицида.