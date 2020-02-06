Гимнастка Солдатова рассказала, как попала в больницу

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Четырёхкратная чемпионка мира Александра Солдатова рассказала о причинах своего попадания в больницу.
Гимнастка Солдатова рассказала, как попала в больницу
  • РИА Новости

«Я вчера ехала на тренировку, утром готовила завтрак, порезалась, такое бывает, ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно. Еду на тренировку и чувствую, что рану лучше заклеить и обработать профессионально, чтобы не заниматься самолечением. Заехала в больницу, предупредила тренера, что немного опаздываю. На этом история закончилась. Тут пишут такой кошмар: вены, порезалась», — сказала Солдатова на видео, которое опубликовала её тренер Анна Дьяченко в Instagram.

Она также подчеркнула, что с ней всё в порядке, в ближайшее время она поедет на тренировку, а затем выступит на гала-концерте.

6 февраля появилась информация о госпитализации Солдатовой в Москве. 

Солдатова является членом сборной России по художественной гимнастике. Она трижды выиграла чемпионат мира в командных соревнованиях и один раз завоевала золото мирового первенства в упражнениях с лентой.

Ранее тренер Солдатовой сообщила о состоянии здоровья гимнастки.

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