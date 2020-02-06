Тренер Солдатовой сообщила о состоянии здоровья гимнастки

Тренер российской гимнастки Александры Солдатовой Анна Дьяченко рассказала о состоянии здоровья спортсменки.

«Я только что от неё. Никакой попытки суицида не было. Она находится в нормальном состоянии и уже завтра будет выписана», — отметила Дьяченко.

6 февраля появилась информация о госпитализации Солдатовой в Москве.

Солдатова является членом сборной России по художественной гимнастике. Она трижды выиграла чемпионат мира в командных соревнованиях и один раз завоевала золото мирового первенства в упражнениях с лентой.

Ранее ОКР пожелал здоровья госпитализированной гимнастке Солдатовой.