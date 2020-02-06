ОКР пожелал здоровья госпитализированной гимнастке Солдатовой

Олимпийский комитет России (ОКР) пожелал здоровья гимнастке Александре Солдатовой, которая была доставлена в НИИ Склифосовского в Москве.

«Сегодня стало известно, что одна из ведущих гимнасток команды России, Александра Солдатова, попала в сложную жизненную ситуацию. Сейчас она находится в больнице. Мы желаем спортсменке скорейшего выздоровления и возвращения на ковер», — написано в Twitter организации.

В ОКР также заявили, что не хотят комментировать слухи по поводу заболевания спортсменки.

6 февраля появилась информация о госпитализации Солдатовой в Москве.

Солдатова является членом сборной России по художественной гимнастике. Она трижды выиграла чемпионат мира в командных соревнованиях и один раз завоевала золото мирового первенства в упражнениях с лентой.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова отреагировала на госпитализацию гимнастки Солдатовой.