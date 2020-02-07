В больнице рассказали о состоянии гимнастки Солдатовой

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Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова продолжает находиться в больнице под наблюдением врачей.
В больнице рассказали о состоянии гимнастки Солдатовой
  • РИА Новости

По словам представителя НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, которые передаёт РИА Новости, 21-летняя спортсменка находится в психосоматическом отделении в состоянии средней тяжести.

Отмечается, что её посещать запрещено: только передачи и беседы с врачом.

Солдатова была госпитализирована 6 февраля с порезом руки. СМИ сообщили, что спортсменка предприняла попытку суицида, однако позднее она опровергла данную информацию, назвав произошедшее несчастным случаем.

Ранее Ирина Винер-Усманова призвала оставить Солдатову в покое.

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