ФСПР временно будет финансировать легкоатлетические турниры

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Федерация современного пятиборья России (ФСПР) на время приостановки действия государственной аккредитации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) возьмёт на себя финансирование всех легкоатлетических соревнований, включённых в годовой план Министерства спорта.
ФСПР временно будет финансировать легкоатлетические турниры
  • РИА Новости

По словам президента ФСПР Вячеслава Аминова, которые приводит ТАСС, с соответствующей просьбой в федерацию обратилось руководство Олимпийского комитета России и Министерства спорта.

Аминов отметил, что ФСПР взяла на себя исключительно технический функции и не несёт отвественности за спортивную, и другие составляющие соревнований.

«Минспорт через Центр спортивной подготовки будет финансировать нас, а мы, в свою очередь, профинансируем февральские легкоатлетические соревнования», — пояснил Аминов.

31 января Министерство спорта временно, до 1 марта, лишило ВФЛА государственной аккредитации. Вскоре ВФЛА объявила о роспуске президиума организации и передаче своих полномочий рабочей группе ОКР.

Ранее сообщалось, что ОКР пригласил World Athletics на заседание рабочей группы по восстановлению ВФЛА.

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