ОКР пригласил World Athletics на заседание рабочей группы по восстановлению ВФЛА

Олимпийский комитет России (ОКР) направил Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) приглашение делегировать её представителей для участия в заседании рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что дата проведения заседания рабочей группы ещё не определена, однако планируется провести его в кратчайшие сроки.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В конце ноября 2019 года организация приняла решение до окончания разбирательств по делу легкоатлета Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. 31 января Министерство спорта временно лишило ВФЛА государственной аккредитации.

Ранее ВФЛА объявила о роспуске президиума организации и передаче своих полномочий рабочей группе ОКР.