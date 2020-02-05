ОКР пригласил World Athletics на заседание рабочей группы по восстановлению ВФЛА

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Олимпийский комитет России (ОКР) направил Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) приглашение делегировать её представителей для участия в заседании рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
ОКР пригласил World Athletics на заседание рабочей группы по восстановлению ВФЛА
  • РИА Новости

Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что дата проведения заседания рабочей группы ещё не определена, однако планируется провести его в кратчайшие сроки.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В конце ноября 2019 года организация приняла решение до окончания разбирательств по делу легкоатлета Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. 31 января Министерство спорта временно лишило ВФЛА государственной аккредитации.

Ранее ВФЛА объявила о роспуске президиума организации и передаче своих полномочий рабочей группе ОКР.

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