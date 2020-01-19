«Питтсбург» отыгрался с 0:3 и победил «Бостон» в матче НХЛ, Малкин набрал одно очко

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» одержали победу над «Бостон Брюинз».

Встреча, проходившая на «Пи-Пи-Джи Арене» в Питтсбурге, завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Первые три шайбы в матче забросили гости. За стартовые 15 минут первого периода отличились Патрис Бержерон, Андерс Бьорк и Давид Пастрняк.

Хозяева ответили точными бросками Доминика Симона, Теодора Блюгерса, Джека Джонсона и Брайана Раста.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал результативную передачу в эпизоде с решающим голом.

Ранее сообщалось, что Овечкин оформил два хет-трика подряд и вошёл в десятку лучших снайперов НХЛ.