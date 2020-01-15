Нурмагомедов поделился с фанатами мудростью в Instagram

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился в социальных сетях мудростью с фанатами, опубликовав ролик, посвящённый победе над американцем Дастином Порье.

В ролике россиянин заявил, что придёт время, когда на его выступлениях все болельщики будут в папахах, хотя этого нельзя было представить ещё в 2012 году.

«Всё меняется, что-то мы в этой жизни приобретаем, а что-то то теряем, самое главное — себя не потерять в этой жизненной суете», — написал Нурмагомедов под видео в Instagram.

Следующий поединок Нурмагомедов проведёт 18 апреля в Нью-Йорке. Он будет защищать свой пояс в бою с Тони Фергюсоном.

Ранее Альберт Туменов выразил мнение, что рано или поздно реванш Нурмагомедова и Конора Макгрегора состоится.