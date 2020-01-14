Туменов считает, что рано или поздно реванш Нурмагомедова и Макгрегора состоится

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Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов уверен, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор проведут повторный поединок.
Туменов считает, что рано или поздно реванш Нурмагомедова и Макгрегора состоится
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«Реванш больше нужен Макгрегору, он хочет подраться за титул. Думаю, Нурмагомедов согласится на этот поединок, это огромные деньги. Их перепалки — уже раскачка боя. Рано или поздно он должен случиться. Нурмагомедов будет фаворитом в этом бою. Для Макгрегора Хабиб — очень неудобный оппонент, потому что россиянин — мастер в борьбе», — приводит слова Туменова «РБ-Спорт».

В первом поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, который состоялся в октябре 2018 года на турнире UFC 229, российский боец одержал победу благодаря удушающему приёму.

Ранее Макгрегор признался, что употреблял алкоголь перед боем с Нурмагомедовым.

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