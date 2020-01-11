Игроки иркутского «Зенита» полгода не получают зарплату

У клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Иркутск», выступающего в зоне «Восток», есть проблемы с финансированием.

Об этом сообщает «Вести Иркутск». По информации источника, футболисты команды в последний раз получили зарплату в июле. Ряд игроков подрабатывают таксистами и грузчиками, чтобы прокормить семьи.

«Команда решила, что пока не будем тренироваться вообще, потому что финансовая составляющая сейчас главная. Нам нужно кормить семьи, кормить детей. И поэтому решено так, что тренироваться не будем, пока нам не выплатят», — заявил капитан «Зенита» Илья Кенгуров.

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