Бушманов назвал продажу пива на стадионах правильной инициативой

Бывший тренер молодёжной сборной России по футболу Евгений Бушманов считает, что пиво должно продаваться на стадионах вне зависимости от вида спорта.

«На мой взгляд, разрешение продавать пиво на стадионе — это правильная инициатива. Во всём мире существует подобная практика. Так что было бы логично легализовать продажи на соревнованиях по всем видам спорта, не только на футболе. Это было бы справедливо: либо везде, либо нигде», — сказал Бушманов в беседе с RT.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предлагают продавать пиво на всех спортивных соревнованиях, кроме детских.