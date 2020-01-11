Бушманов назвал продажу пива на стадионах правильной инициативой
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«На мой взгляд, разрешение продавать пиво на стадионе — это правильная инициатива. Во всём мире существует подобная практика. Так что было бы логично легализовать продажи на соревнованиях по всем видам спорта, не только на футболе. Это было бы справедливо: либо везде, либо нигде», — сказал Бушманов в беседе с RT.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предлагают продавать пиво на всех спортивных соревнованиях, кроме детских.