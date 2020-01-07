Клуб НХЛ «Нэшвилл» уволил главного тренера, работавшего с командой с 2014 года
- © Russell Lansford/Icon Sportswire
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Как сообщает пресс-служба лиги, тренерский штаб клуба также покинет Кевин Маккарти.
55-летний Лавиолетт работал в «Нэшвилле» с 2014 года, одержав с командой 248 побед в 451 матче регулярного чемпионата. В сезоне-2016/17 команда под его руководством дошла до финала Кубка Стэнли, где уступила «Питтсбург Пингвинз» (2:4), а на следующий год завоевала Президентский кубок, одержав 53 победы в регулярном чемпионате, после чего вылетела во втором раунде плей-офф.
В нынешнем сезоне «Нэшвилл» с 19 победами и 15 поражениями занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.
Ранее сообщалось, что Ковальчук доволен своим дебютом за «Монреаль», несмотря на проигрыш.