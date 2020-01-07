Клуб НХЛ «Нэшвилл» уволил главного тренера, работавшего с командой с 2014 года

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» объявил об отставке Питера Лавиолетта с поста главного тренера команды.

Как сообщает пресс-служба лиги, тренерский штаб клуба также покинет Кевин Маккарти.

55-летний Лавиолетт работал в «Нэшвилле» с 2014 года, одержав с командой 248 побед в 451 матче регулярного чемпионата. В сезоне-2016/17 команда под его руководством дошла до финала Кубка Стэнли, где уступила «Питтсбург Пингвинз» (2:4), а на следующий год завоевала Президентский кубок, одержав 53 победы в регулярном чемпионате, после чего вылетела во втором раунде плей-офф.

В нынешнем сезоне «Нэшвилл» с 19 победами и 15 поражениями занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

Ранее сообщалось, что Ковальчук доволен своим дебютом за «Монреаль», несмотря на проигрыш.