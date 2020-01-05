Шведский хоккеист Фагемо: у молодёжной сборной России очень хорошая команда

Нападающий молодёжной сборной Швеции по хоккею Самуэль Фагемо высказался о поражении от России в полуфинале чемпионата мира 2020 года в Чехии.

«Это была равная и тяжёлая игра. Мы понимали, что это полуфинал. Я думаю, у нас было много моментов, мы забивали в большинстве, но мы проиграли», — цитирует Фагемо Sport24.

Он также отметил, что голкипер «Тре Крунур» Хуго Альнефельт совершил отличный сейв в третьем периоде, а у команды хорошо выходило реализовывать большинство.

«У России очень хорошая команда, там играют сильные ребята. Мы сегодня боролись, но в финал проходят они», — добавил Фагемо.

Россия в овертайме обыграла Швецию со счётом 5:4. В финале, который состоится 5 января, подопечные Валерия Брагина сыграют с Канадой, разгромившей Финляндию.

Ранее Александр Романов заявил, что сборная России играла как семья в матче со Швецией на МЧМ по хоккею.