Романов заявил, что сборная России играла как семья в матче со Швецией на МЧМ по хоккею
«Игра была жёсткая, ничего не скажешь. Но это полуфинал, все хотят пройти дальше. Когда счёт стал 3:4, мы не нервничали, а подбадривали друг друга и верили в победу. Мы играли как единый кулак, как семья!» — цитирует Романова Sport24.
Он также подчеркнул, что у национальной команды получилось всё задуманное.
Россия в овертайме обыграла Швецию со счётом 5:4. В финале, который состоится 5 января, подопечные Валерия Брагина сыграют с Канадой, разгромившей Финляндию.
Ранее хоккеист молодёжной сборной Швеции одним словом охарактеризовал поражение от России.