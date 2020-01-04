Романов заявил, что сборная России играла как семья в матче со Швецией на МЧМ по хоккею

Защитник молодёжной сборной России по хоккею Александр Романов высказался о победе над Швецией в полуфинале чемпионата мира 2020 года в Чехии.

«Игра была жёсткая, ничего не скажешь. Но это полуфинал, все хотят пройти дальше. Когда счёт стал 3:4, мы не нервничали, а подбадривали друг друга и верили в победу. Мы играли как единый кулак, как семья!» — цитирует Романова Sport24.

Он также подчеркнул, что у национальной команды получилось всё задуманное.

Россия в овертайме обыграла Швецию со счётом 5:4. В финале, который состоится 5 января, подопечные Валерия Брагина сыграют с Канадой, разгромившей Финляндию.

Ранее хоккеист молодёжной сборной Швеции одним словом охарактеризовал поражение от России.