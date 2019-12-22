Орлов: хорошо, что в НХЛ есть рождественская пауза, когда можно восстановиться

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился ожиданиями от предстоящих праздников.

«Так тяжело сказать, что у нас такие уж праздники. Будет три дня отдыха на Рождество, а потом опять матчи через день. Хорошо, что есть такая пауза, когда можно восстановиться. Ребята могут залечить повреждения, побыть с семьёй», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

Он отметил, что по ходу чемпионата игрокам приходится очень много времени проводить на выездах.

«Так что все в хорошем настроении, у «Вашингтона» идёт игра. Но важно и после Нового года продолжать в том же духе, чтобы избежать спада», — добавил защитник.

До рождественской паузы «Вашингтон» сыграет ещё один матч — на выезде с «Бостон Брюинз». Встреча пройдёт 24 декабря. Первой игрой после перерыва станет домашний матч с «Коламбус Блю Джекетс», запланированный на 28 декабря.

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ, набрав 57 очков в 37 матчах, и опережает идущий вторым «Бостон» на шесть очков.

Ранее Орлов поделился впечатлениями от своей заброшенной шайбы в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг».