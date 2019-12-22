Орлов о своём голе «Тампе»: ничего особенного

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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился впечатлениями от заброшенной им шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Орлов о своём голе «Тампе»: ничего особенного
  • Reuters

«Да ничего особенного. У нас была атака. Я как раз вёл шайбу, и оставалось её затащить в зону, не потерять. Так получилось, что у «Тампы» в том моменте защитники сильно ушли в оборону. Якуб Врана отдал мне хороший пас. Мне оставалось хорошо бросить, попасть в ворота.Так всё и произошло, а голкипер не видел момент», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

Он отметил, что этот гол был важен для команды, поскольку матч с «Тампой» складывался для «Вашингтона» непросто.

«В принципе, мы два периода играли лучше. Но удаления подравняли ход матча, «Тампа» стала действовать увереннее. Но у нас здорово сработал вратарь, да и все ребята старались блокировать броски», — добавил защитник.

«Вашингтон» на своём льду обыграл «Тампу» со счётом 3:1. Помимо гола, Орлов записал в свой актив результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин может пропустить Матч звёзд НХЛ.

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