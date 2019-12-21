Малкин чуть не подрался с голкипером «Эдмонтона» в матче НХЛ
- Евгений Малкин
- Reuters
- © Charles LeClaire-USA TODAY Sports
Инцидент произошёл за полторы минуты до финальной сирены.
Малкин в одной из атак «Пингвинз» не смог избежать контакта со Смитом. После этого страж ворот «Ойлерз» толкнул россиянина на борт и попытался подраться с ним.
К конфликтующим игрокам быстро подоспели партнёры и судьи встречи, которые разняли их.
Ранее сообщалось, что передача Малкина помогла «Питтсбургу» одержать четвёртую победу подряд в НХЛ.