Малкин чуть не подрался с голкипером «Эдмонтона» в матче НХЛ

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин чуть не подрался с вратарём «Эдмонтон Ойлерз» Майком Смитом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Инцидент произошёл за полторы минуты до финальной сирены.

Малкин в одной из атак «Пингвинз» не смог избежать контакта со Смитом. После этого страж ворот «Ойлерз» толкнул россиянина на борт и попытался подраться с ним.

К конфликтующим игрокам быстро подоспели партнёры и судьи встречи, которые разняли их.

Ранее сообщалось, что передача Малкина помогла «Питтсбургу» одержать четвёртую победу подряд в НХЛ.