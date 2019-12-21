Передача Малкина помогла «Питтсбургу» одержать четвёртую победу подряд в НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» взял верх над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе «Пингвинз» отличились Чад Руведел, Джозеф Бландизи, Джаред Макканн и Крис Летанг. У хозяев шайбы забросили Зак Кассиан и Райли Шихан.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей, набрав 30-е очко в сезоне.

Для «Питтсбурга» эта победа стала четвёртой подряд в регулярном чемпионате.

Ранее «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в НХЛ.