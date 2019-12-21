Передача Малкина помогла «Питтсбургу» одержать четвёртую победу подряд в НХЛ
- Евгений Малкин
- Reuters
- © Charles LeClaire-USA TODAY Sports
Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
В составе «Пингвинз» отличились Чад Руведел, Джозеф Бландизи, Джаред Макканн и Крис Летанг. У хозяев шайбы забросили Зак Кассиан и Райли Шихан.
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей, набрав 30-е очко в сезоне.
Для «Питтсбурга» эта победа стала четвёртой подряд в регулярном чемпионате.
Ранее «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в НХЛ.