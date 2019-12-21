«Торонто» обыграл «Рейнджерс» в НХЛ, Михеев набрал два очка

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«Торонто Мэйпл Лифс» взял верх над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Торонто» обыграл «Рейнджерс» в НХЛ, Михеев набрал два очка
  • Reuters

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась в пользу гостей — 6:3.

В составе «Мэйпл Лифс» дубли оформили Вильям Нюландер и Митчелл Марнер и по разу отличились Пьер Энгвалль и россиянин Илья Михеев. У хозяев шайбы забросили Брэди Шей, Райан Строум и Павел Бучневич.

Михеев также отметился результативной передачей. Таким образом, он набрал два очка.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин также сделал голевой пас.

Для канадского коллектива эта победа стала третьей подряд.

Ранее сообщалось, что два очка Александра Овечкина помогли «Вашингтон Кэпиталз» победить «Нью-Джерси Дэвилз» в НХЛ.

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