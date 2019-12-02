Португальцы стали трёхкратными чемпионами мира по пляжному футболу

Сборная Португалии стала победительницей чемпионата мира по пляжному футболу, который завершился в Парагвае.

В финальном поединке турнира португальцы оказались сильнее команды Италии со счётом 6:4.

Комплект золотых медалей ЧМ по пляжному футболу сборная Португалии завоевала третий раз в своей истории. По этому показателю европейская команда уступает только бразильцам, побеждавшим на мундиале рекордные 14 раз.

Бронзовым призёром ЧМ по пляжному футболу в Парагвае стала сборная России, в поединке за третье место обыграв соперников из Японии.

Ранее в РФС прокомментировали выступление российской команды на чемпионате мира по пляжному футболу.