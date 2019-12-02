Португальцы стали трёхкратными чемпионами мира по пляжному футболу

Короткая ссылка
Сборная Португалии стала победительницей чемпионата мира по пляжному футболу, который завершился в Парагвае.
Португальцы стали трёхкратными чемпионами мира по пляжному футболу
  • @FIFAcom
  • Twitter

В финальном поединке турнира португальцы оказались сильнее команды Италии со счётом 6:4.

Комплект золотых медалей ЧМ по пляжному футболу сборная Португалии завоевала третий раз в своей истории. По этому показателю европейская команда уступает только бразильцам, побеждавшим на мундиале рекордные 14 раз.

Бронзовым призёром ЧМ по пляжному футболу в Парагвае стала сборная России, в поединке за третье место обыграв соперников из Японии.

Ранее в РФС прокомментировали выступление российской команды на чемпионате мира по пляжному футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить