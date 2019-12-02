Португальцы стали трёхкратными чемпионами мира по пляжному футболу
- @FIFAcom
В финальном поединке турнира португальцы оказались сильнее команды Италии со счётом 6:4.
Комплект золотых медалей ЧМ по пляжному футболу сборная Португалии завоевала третий раз в своей истории. По этому показателю европейская команда уступает только бразильцам, побеждавшим на мундиале рекордные 14 раз.
Бронзовым призёром ЧМ по пляжному футболу в Парагвае стала сборная России, в поединке за третье место обыграв соперников из Японии.
Ранее в РФС прокомментировали выступление российской команды на чемпионате мира по пляжному футболу.