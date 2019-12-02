В РФС назвали успехом бронзу сборной России на ЧМ по пляжному футболу

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае, где команде удалось завоевать комплект бронзовых наград.

«Поздравляю нашу команду и всех болельщиков с бронзовыми наградами. Сборная России выступила очень хорошо и достойно», — цитирует представителя РФС РИА Новости.

По словам Анохина, сезон-2019 вышел для российских «пляжников» очень насыщенным, но во всех турнирах, в которых отечественная сборная принимала участие, она показывала достойную игру и добивалась результата.

«Я рад, что сборная России хорошо подготовилась к главному турниру сезона. Бронза, безусловно, это успех», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России стала третьей на ЧМ по пляжному футболу, обыграв команду Японии в поединке за бронзовые медали.