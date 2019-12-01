Касперович считает, что Старых нужна была сборной России на этапе КМ в Эстерсунде

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Бывший тренер сборной России по биатлону Александр Касперович высказал мнение, что Ирина Старых могла бы усилить национальную команду на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Касперович считает, что Старых нужна была сборной России на этапе КМ в Эстерсунде
  • РИА Новости

«Старых — закалённая спортсменка, опытная. На одном классе она может показывать высокие результаты. Конечно, она нужна была на первом этапе Кубка мира, но у нас есть критерии отбора. Тренеры и руководство не могут идти против этого. Хотя я считаю, что это неправильно», — приводит слова Касперовича РИА Новости.

Он отметил, что ещё до старта сезона на тренерском совете поднимал вопрос о том, чтобы дать тренерам возможность самим определять состав на первый этап Кубка мира.

«Они работали, знают в каком состоянии подходят к сезону спортсмены. Ситуация спорная. Дай бог, чтобы Екатерина Глазырина и Старых помогали российскому биатлону», — добавил специалист.

Старых и Глазырина не вошли в состав сборной на этап Кубка мира в Этерсунде, и вместо этого выступают на Кубке IBU в Норвегии, где показывают хорошие результаты завоевав награды в спринте и пасьюте.

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