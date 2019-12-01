Старых и Глазырина стали призёрами в пасьюте на этапе Кубка IBU в Шушене

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Россиянки Ирина Старых и Екатерина Глазырина заняли призовые места в гонке преследования на 10 км на первом в сезоне этапе Кубка IBU в норвежском Шушене.
Старых и Глазырина стали призёрами в пасьюте на этапе Кубка IBU в Шушене
  • РИА Новости

Старых заняла второе место, преодолев дистанцию за 31 минуту 22 секунды, допустив один промах на четырёх огневых рубежах. Глазырина стала третьей, проиграв своей соотечественнице четыре секунды с одним промахом.

Победу одержала шведка Элизабет Хёгберг.

В топ-10 также вошли россиянки Наталья Гербулова и Анастасия Поршнева, занявшие шестое и седьмое места.

Ранее сообщалось, что Матвей Елисеев завоевал бронзу в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде.

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