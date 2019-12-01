Елисеев завоевал бронзу в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

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Россиянин Матвей Елисеев занял третье место в спринтерской гонке на 10 км на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Елисеев завоевал бронзу в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
  • © Johan Axelsson/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Российский биатлонист, для которого это первая в карьере медаль на Кубке мира, преодолел дистанцию за 24 минуты 28,2 секунды.

Победу одержал норвежец Йоханнес Бё. Вторым стал его брат Тарьей Бё, опередивший Елисеева всего на 0,9 секунды.

Россиянин Александр Логинов занял четвёртое место, проиграв своему соотечественнику 7,2 секунды.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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