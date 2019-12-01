Драчёв заявил, что Елисееву по силам вырасти в великого биатлониста

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал завоевание Матвеем Елисеевым бронзы в спринтерской гонке на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

«Эта бронза — большая радость для всех нас, мы ожидали от нашего Матвея больших результатов, уже в прошлом году он проявлял свой огромный потенциал. Его качественная стрельба сегодня сделала большой подарок всей стране. Дай бог ему ещё улучшать результаты, Матвею по силам вырасти в великого спортсмена, просто нужно работать не покладая рук», — приводит слова Драчёва ТАСС.

26-летний россиянин впервые в карьере завоевал награду на Кубке мира. Прежде его лучшим индивидуальным результатом в спринте было десятое место.

Ранее Дмитрий Васильев высказал мнение, что бронза Елисеева воодушевит всю сборную России.