Драчёв заявил, что Елисееву по силам вырасти в великого биатлониста

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал завоевание Матвеем Елисеевым бронзы в спринтерской гонке на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Драчёв заявил, что Елисееву по силам вырасти в великого биатлониста
  • РИА Новости

«Эта бронза — большая радость для всех нас, мы ожидали от нашего Матвея больших результатов, уже в прошлом году он проявлял свой огромный потенциал. Его качественная стрельба сегодня сделала большой подарок всей стране. Дай бог ему ещё улучшать результаты, Матвею по силам вырасти в великого спортсмена, просто нужно работать не покладая рук», — приводит слова Драчёва ТАСС.

26-летний россиянин впервые в карьере завоевал награду на Кубке мира. Прежде его лучшим индивидуальным результатом в спринте было десятое место.

Ранее Дмитрий Васильев высказал мнение, что бронза Елисеева воодушевит всю сборную России.

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