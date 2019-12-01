Васильев считает, что бронза Елисеева воодушевит всю сборную России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал завоевание Матвеем Елисеевым бронзы в спринтерской гонке на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

«Медаль Елисеева говорит о том, что у нас, помимо Александра Логинова, появился второй человек, который будет пробовать бороться за подиумы на этапах Кубка мира. Это очень здорово», — приводит слова Васильева ТАСС.

Он отметил, что такой результат воодушевит всю команду, а не только самого Елисеева.

«Они знают свою силу, кто кому сколько проигрывает или идёт на одном уровне. Теперь они увидели, что эти ребята борются за подиум на этапе Кубка мира. Это придаст им уверенности, но, конечно, нельзя при этом мазать по мишеням», — добавил двукратный олимпийский чемпион.

26-летний россиянин впервые в карьере завоевал награду на Кубке мира. Прежде его лучшим индивидуальным результатом в спринте было десятое место.

Ранее сообщалось, что Матвей Елисеев посвятил жене свою первую в карьере бронзу на этапе КМ по биатлону.