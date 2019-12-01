Елисеев посвятил жене свою первую в карьере бронзу на этапе КМ по биатлону

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Россиянин Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Елисеев посвятил жене свою первую в карьере бронзу на этапе КМ по биатлону
  • РИА Новости

«Сейчас чувствую себя уставшим после гонки. Ждал ли медали на Кубке мира? Чувствовал, что стал сильнее в этом году. Однако при этом у меня было серьёзное западение скорости на последнем кругу. Долго пытался понять, что от меня хотят по технике наши тренеры. Когда уходил со второй стрельбы, видел табло. Понимал, что ухожу хорошо. Это большая ответственность. Тренеры вели по всей дистанции, подсказывали, подгоняли. Посвящаю жене эту награду. Её вклад неоценим», — приводит слова Елисеева «Матч ТВ».

26-летний россиян впервые в карьере завоевал награду на Кубке Мира. Прежде его лучшим индивидуальным результатом в спринте было десятое место.

Ранее сообщалось, что Елисеев завоевал бронзу в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде.

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