Старых победила в спринте на этапе Кубка IBU в Шушене

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Россиянка Ирина Старых заняла первое место в спринтерской гонке на 7,5 км на первом в сезоне этапе Кубка IBU в норвежском Шушене.
Старых победила в спринте на этапе Кубка IBU в Шушене
  • РИА Новости

Российская биатлонистка преодолела дистанцию за 20 минут 12,1 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Второй стала украинка Елена Пидгрушная. Тройку призёров замкнула ещё одна россиянка — Екатерина Глазырина.

Анастасия Поршнева заняла четвёртое место, Наталья Гербулова — 14-е, Полина Шевнина — 17-е, а Анастасия Гореева — 39-е.

В мужском спринте на 10 км лучшим из представителей России стал Карим Халили, занявший 12-е место. Василий Томшин завершил гонку 20-м, Кирилл Стрельцов — 30-м, Ильназ Мухамедзянов — 42-м, Андрей Вьюхин — 56-м, а Евгений Сидоров —76-м.

Победил норвежец Фредрик Ессбакк. Второе место занял его соотечественник Синдре Петтерсен. Тройку призёров замкнул немец Лукас Фрачер.

Ранее сообщалось, что сборная России стала четвёртой в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде.

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