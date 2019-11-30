Сборная России стала четвёртой в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

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Сборная России заняла четвёртое место в смешанной эстафете 4 × 6 км на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Сборная России стала четвёртой в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
  • © Sven Hoppe/dpa
  • globallookpress.com

Российская команда, в составе которой выступили Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, преодолела дистанцию за 1 час 7 минут 41 секунду.

Победу одержала сборная Италии, которую представили Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер и Доминик Виндиш.

Вторыми стали норвежцы Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё и Йоханнес Бё, а третьми — шведы Линн Перссон, Мона Брорссон, Йеспер Нелин и Мартин Понсилуома.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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