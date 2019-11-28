Тарасенко рассказала, когда ВФЛА обсудит с РУСАДА дорожную карту

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко рассказала, когда состоится обсуждение с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) дорожной карты выхода организации из кризиса.

«29 ноября у меня состоится встреча с генеральным директором РУСАДА Юрием Ганусом. Обменяемся мнениями, конечно, выслушаю его позицию по данному вопросу», — приводит слова Тарасенко ТАСС.

Она отметила, что у организации не так и много времени на решение данного вопроса, который к тому же является весьма непростым.

«На встрече определим наиболее болевые точки, которые должны будут найти отражение в дорожной карте, обсудим действующее соглашение между РУСАДА и ВФЛА. Возможно, сейчас требуется сделать его апгрейд в связи с создавшейся ситуацией. Основной акцент нашей совместной работы будет сделан на то, чтобы не потерять наших спортсменов, наладить работу в сфере антидопинга и взаимодействия с World Athletics», — добавила и. о. главы ВФЛА.

22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА (в частности, ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин).

Минспорт России выдвинул ВФЛА ряд требований, которые необходимо выполнить, чтобы не потерять государственную аккредитацию.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене резко отреагировала на призыв главы USADA отстранить Россию от ОИ.