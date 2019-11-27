Минспорт рекомендовал отстранить от работы в руководстве ВФЛА причастных к делу Лысенко

Министерство спорта России по итогам заседания комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций составило рекомендации для Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства, оказавшееся в распоряжении агентства, ВФЛА было рекомендовано отстранить от работы в руководящих органах всех лиц, причастных к допинговому делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Кроме того, до 3 декабря ВФЛА совместно с РУСАДА необходимо сформулировать дорожную карту по устранению нарушений антидопинговых правил и борьбе с допингом в лёгкой атлетике, а также назначить нового антидопингового координатора.

До 11 декабря ВФЛА должна предоставить Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) документ, в котором будет рассматриваться вопрос обеспечения честности в лёгкой атлетике.

Отмечается, что Минспорт также поддержал ВФЛА в желании провести внеочередную отчётно-выборную конференцию.

22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА (в частности, ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин).

Ранее сообщалось, что Марию Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго.