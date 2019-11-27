Минспорт рекомендовал отстранить от работы в руководстве ВФЛА причастных к делу Лысенко

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Министерство спорта России по итогам заседания комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций составило рекомендации для Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Минспорт рекомендовал отстранить от работы в руководстве ВФЛА причастных к делу Лысенко
  • © Han Yan
  • globallookpress.com

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства, оказавшееся в распоряжении агентства, ВФЛА было рекомендовано отстранить от работы в руководящих органах всех лиц, причастных к допинговому делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Кроме того, до 3 декабря ВФЛА совместно с РУСАДА необходимо сформулировать дорожную карту по устранению нарушений антидопинговых правил и борьбе с допингом в лёгкой атлетике, а также назначить нового антидопингового координатора.

До 11 декабря ВФЛА должна предоставить Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) документ, в котором будет рассматриваться вопрос обеспечения честности в лёгкой атлетике.

Отмечается, что Минспорт также поддержал ВФЛА в желании провести внеочередную отчётно-выборную конференцию.

22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА (в частности, ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин).

Ранее сообщалось, что Марию Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго.

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