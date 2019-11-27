Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго

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Организаторы легкоатлетического турнира в Глазго исключили трёхкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту россиянку Марию Ласицкене из числа участниц соревнований.
Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго
  • РИА Новости

По словам менеджера спортсменки Ольги Назаровой, которые приводит ТАСС, организаторы объяснили своё решение тем, что Ласицкене не сможет вовремя получить необходимый для выступления нейтральный статус.

«У нас уже было на руках приглашение на это соревнование, но теперь оно аннулировано», — добавила менеджер.

Турнир в Глазго пройдёт 15 февраля 2020 года.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года, с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.

22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела Данила Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА, в частности, ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время планируется замена всего руководящего состава ВФЛА.

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