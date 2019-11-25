В ближайшее время планируется замена всего руководящего состава ВФЛА

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что в кратчайшие сроки должна произойти полная замена руководящего состава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
В ближайшее время планируется замена всего руководящего состава ВФЛА
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«В кратчайшие сроки должна быть созвана внеочередная отчётно-выборная конференция, по итогам которой произойдёт полная замена всего руководящего состава ВФЛА и досрочное прекращение полномочий действующего президиума», — цитирует Позднякова официальный сайт ОКР.

22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

23 ноября Шляхтин подал заявление об отставке с поста главы ВФЛА. Временно исполняющей обязанности президента организации была назначена Юлия Тарасенко. 

Ранее сообщалось, что ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации.

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