В ближайшее время планируется замена всего руководящего состава ВФЛА

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что в кратчайшие сроки должна произойти полная замена руководящего состава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«В кратчайшие сроки должна быть созвана внеочередная отчётно-выборная конференция, по итогам которой произойдёт полная замена всего руководящего состава ВФЛА и досрочное прекращение полномочий действующего президиума», — цитирует Позднякова официальный сайт ОКР.

22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

23 ноября Шляхтин подал заявление об отставке с поста главы ВФЛА. Временно исполняющей обязанности президента организации была назначена Юлия Тарасенко.

Ранее сообщалось, что ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации.