ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.
ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Если эта рекомендация не будет принята во внимание, мы, со своей стороны, на ближайшем заседании исполкома рассмотрим вопрос о членстве ВФЛА в Олимпийском комитете России», — цитирует Позднякова официальный сайт ОКР.

22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

23 ноября Шляхтин подал заявление об отставке с поста главы ВФЛА. Временно исполняющей обязанности президента организации была назначена Юлия Тарасенко. 

Ранее Шляхтин заявил, что он со своими помощниками старался сделать всё возможное для восстановления статуса ВФЛА.

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