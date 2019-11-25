ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации
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- РИА Новости
«Если эта рекомендация не будет принята во внимание, мы, со своей стороны, на ближайшем заседании исполкома рассмотрим вопрос о членстве ВФЛА в Олимпийском комитете России», — цитирует Позднякова официальный сайт ОКР.
22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.
23 ноября Шляхтин подал заявление об отставке с поста главы ВФЛА. Временно исполняющей обязанности президента организации была назначена Юлия Тарасенко.
Ранее Шляхтин заявил, что он со своими помощниками старался сделать всё возможное для восстановления статуса ВФЛА.