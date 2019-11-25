Шляхтин: мы старались сделать всё возможное для восстановления статуса ВФЛА

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Бывший глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что во время пребывания в должности организация делала всё возможное для восстановления своего статуса в World Athletics.
Шляхтин: мы старались сделать всё возможное для восстановления статуса ВФЛА
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Мы старались сделать всё возможное, чтобы восстановить статус ВФЛА, нашли общий язык с рабочей группой во главе с Руне Андерсоном. Выполнили все пункты дорожной карты, выплатили World Athletics задолженность в размере $3,2 млн за антидопинговые расследования. Но проблемы с делом Лысенко, а затем сложная ситуация с перепроверкой проб московской лаборатории затормозили данный процесс», — цитирует Шляхтина РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что не видит связи между перепроверкой проб прошедшего периода и деятельностью федерации.

Ранее Шляхтин заявил, что ВФЛА не имеет отношения к фальсификации документов Лысенко.

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